Rząd Trynidadu i Tobago ma nadzieję sfinalizować do końca listopada porozumienia z Wenezuelą dotyczące złóż gazu Dragon i Loran-Manatee. Minister energii Roodal Moonilal oświadczył 7 listopada, że nie spodziewa się, by niedawne sukcesy Demokratów w wyborach uzupełniających w USA wpłynęły na projekty gazowe obu krajów.

Jak podaje The Rio Times, prace nad projektami zależą od amerykańskich licencji, ponieważ amerykańskie zasady sankcyjne określają, kto może działać na wodach Wenezueli. Według Moonilala licencje na działalność na złożach Dragon i Loran-Manatee wydały władze USA.

Złoża w pobliżu granicy

Złoże Dragon znajduje się na wodach Wenezueli, niedaleko Trynidadu, i według przytoczonych szacunków zawiera około 4 bln stóp sześciennych gazu. Loran-Manatee to kolejne złoże gazu w pobliżu morskiej granicy Wenezueli oraz Trynidadu i Tobago.

W lutym 2026 roku rząd Trynidadu i Tobago poinformował, że otrzymał dwie generalne licencje USA na działalność naftowo-gazową związaną z Wenezuelą i wspólnymi obszarami morskimi. Zgodnie z warunkami tych licencji podatki i tantiemy należne Wenezueli muszą trafiać na rachunki zatwierdzone przez Departament Skarbu USA.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kolejne kroki

Moonilal poinformował, że grupa techniczna ma odwiedzić Wenezuelę, aby uzgodnić nierozstrzygnięte warunki. Następnie ministrowie energii obu krajów mają się spotkać, aby ostatecznie sformalizować i podpisać umowy.

Strony muszą także sfinalizować umowę o pomiarze i rozliczaniu gazu na złożu Loran przed wygaśnięciem licencji. Taki dokument określa procedurę pomiaru i podziału gazu ze wspólnego złoża między państwami. Dokładny okres obowiązywania licencji nie został wskazany w materiałach, na które powołuje się publikacja.

Osobno minister oświadczył, że rząd może w ciągu kilku dni rozpatrzyć propozycje dotyczące wznowienia działalności rafinerii Guaracara w Pointe-a-Pierre. Przerób ropy naftowej zakończono tam w 2018 roku, a władze spodziewają się ogłosić zaproszenie do składania ofert do końca roku.

Czytaj nas na