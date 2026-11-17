Naukowcy z Mass General Brigham i Rush University Medical Center przeanalizowali dane 1338 starszych osób z północnego Illinois w USA i stwierdzili, że dłuższe i częstsze drzemki w ciągu dnia wiążą się z wyższym ryzykiem śmierci. Jak podaje ScienceDaily, uczestników obserwowano przez okres do 19 lat, a wyniki opublikowano w czasopiśmie JAMA Network Open.

Co wykazała obserwacja

Dane pochodziły z Rush Memory and Aging Project — badania poświęconego przede wszystkim pamięci, myśleniu i pogorszeniu funkcji neurologicznych wśród starszych osób. Od 2005 roku uczestnicy przez 10 dni nosili na nadgarstkach monitory aktywności, które rejestrowały okresy odpoczynku i ruchu.

Umożliwiło to ocenę długości, częstotliwości, pory i codziennej zmienności snu w ciągu dnia bez polegania wyłącznie na samoocenie uczestników. Naukowcy analizowali, czy nawyki dotyczące drzemek w ciągu dnia, zarejestrowane na początku obserwacji, wiązały się z prawdopodobieństwem śmierci z jakiejkolwiek przyczyny w kolejnych latach.

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Każda dodatkowa godzina snu w ciągu dnia na dobę wiązała się z około 13% wyższym ryzykiem śmierci. Jedna dodatkowa drzemka dziennie była związana z około 7% wyższym ryzykiem. Uczestnicy, którzy drzemali rano, mieli o 30% wyższe ryzyko śmierci niż osoby drzemiące po południu.

Drzemka nie oznacza związku przyczynowego

Autorzy podkreślają, że badanie wykazało korelację, a nie związek przyczynowo-skutkowy. Dłuższe lub częstsze drzemki w ciągu dnia mogą odzwierciedlać niewykryte choroby, przewlekłe schorzenia, zaburzenia snu lub zakłócenie rytmów okołodobowych.

Jednocześnie nieregularność snu w ciągu dnia — zmiany jego pory lub długości w różne dni — nie wiązała się ze wzrostem śmiertelności. Naukowcy przypuszczają, że monitorowanie snu w ciągu dnia za pomocą urządzeń ubieralnych może w przyszłości pomóc wcześniej wykrywać problemy zdrowotne u starszych osób.

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