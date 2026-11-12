Na stacji Calais-Fréthun na północy Francji ogłoszono alarm w związku z informacją o bombie. Na żądanie francuskich władz pociągi tymczasowo nie mogą przejeżdżać przez tę stację, co spowodowało opóźnienia niektórych połączeń Eurostar do i z Londynu.

Według Jerusalem Post lokalne władze poinformowały o alarmie w środę. Prefektura departamentu Pas-de-Calais podała w serwisie społecznościowym X, że sytuacja może wpłynąć na ruch kolejowy.

Opóźnienia na trasie Londyn–Paryż

Międzynarodowy operator kolei dużych prędkości Eurostar oświadczył, że incydent wpłynął na część pociągów między Londynem a Paryżem. Firma sprecyzowała, że ograniczenia w przejeździe przez stację Calais-Fréthun wprowadzono na wniosek francuskich władz.

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„Na wniosek francuskich władz pociągi obecnie nie mogą przejeżdżać przez stację Calais-Fréthun. Powoduje to opóźnienia niektórych połączeń do i z Londynu” — poinformował Eurostar.

Komunikat prefektury

Prefektura Pas-de-Calais nie sprecyzowała szczegółów alarmu, jednak ostrzegła przed możliwym wpływem na ruch pociągów. Eurostar również nie podał informacji o czasie trwania ograniczeń ani o liczbie połączeń, których dotyczą.

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