W Dżakarcie trzech wysokich urzędników z gabinetu prezydenta Indonezji Prabowo Subianto ogłosiło 9 listopada wystąpienie z Indonezyjskiej Partii Solidarności (PSI). Chodzi o wiceministra kultury Giringa Ganeszę Djumaryo, ministra leśnictwa Raję Juliego Antoniego oraz wiceministrę ds. ludności i rozwoju rodziny Ratu Ayu Isyanę Bagoes Okę, poinformował Channel NewsAsia.

Oświadczenie lidera partii

Przewodniczący PSI Kaesang Pangarep poinformował, że otrzymał rezygnacje od całej trójki polityków. Kaesang jest młodszym synem byłego prezydenta Indonezji Joko Widodo. Oświadczył, że służba państwu powinna być ważniejsza niż interesy grupowe lub partyjne, a kierownictwo PSI podziękowało urzędnikom za ich pracę w partii.

Wyjaśnienia urzędników

Giring Ganesha Djumaryo w nagraniu opublikowanym na Instagramie powiedział, że zdecydował się opuścić PSI po osobistych przemyśleniach. Według niego powodem były okoliczności, które nie odpowiadały już temu, o co walczył od początku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Raja Juli Antoni oświadczył, że zrezygnował z funkcji sekretarza generalnego PSI i zakończył inną działalność partyjną, aby w pełni skupić się na pracy ministra leśnictwa. Zaznaczył, że do zadań zleconych przez prezydenta należą odbudowa lasów, odtwarzanie ekosystemów i ochrona bioróżnorodności, w tym po pożarach lasów.

Isyana Bagoes Oka również wyjaśniła swoje odejście z PSI zamiarem poświęcenia większej uwagi pracy wiceministry ds. ludności i rozwoju rodziny. Odejście trojga polityków nastąpiło w czasie, gdy partia stara się zwiększyć poparcie przed wyborami w 2029 roku. PSI, założona w 2014 roku, nie zdobyła miejsc w Izbie Reprezentantów w wyborach w 2019 i 2024 roku.

Związek z rodziną Widodo

Joko Widodo, który wcześniej był blisko związany z PSI, we wrześniu publicznie potwierdził swoje członkostwo w partii. Jak powiedział, oficjalnie dołączył do niej w październiku 2025 roku.

Czytaj nas na