W Strefie Gazy międzynarodowa organizacja pozarządowa EducAid, finansowana przez Biuro ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA), przekazała dwóm braciom i ich siostrze indywidualnie dostosowane urządzenia do poruszania się, nauki i codziennych czynności. Pomoc została udzielona mimo trwającej przemocy w Gazie, informuje UN News.

Dziesięcioletni Anas urodził się bez nóg i ma po dwa palce u każdej ręki. Wcześniej poruszał się głównie na rękach, a matka często go nosiła. Z powodu niestabilności i ograniczonego chwytu rąk chłopcu trudno było pisać i jeść.

EducAid zmodernizowała jego wózek inwalidzki, dodając odczepiany stolik i wodoodporny element ochronny dla dolnej części ciała. Anas otrzymał również dostosowany uchwyt do długopisu, regulowany pochylony stolik oraz pomoce do poruszania się na rękach. Według jego matki pomogło to chłopcu stać się bardziej samodzielnym, w tym podczas pisania i jedzenia.

Własny wózek dla Sudżud

Starsza siostra Anasa, 17-letnia Sudżud, również urodziła się bez nóg i ma po dwa palce u każdej ręki. Otrzymała wózek inwalidzki w rozmiarze 40 z odczepianym stolikiem, regulowany pochylony stolik, wodoodporny element ochronny oraz podporę do poruszania się na rękach.

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Sudżud opowiedziała, że po raz pierwszy ma własne krzesło i nawet spała w nim, aby bracia lub siostra jej go nie zabrali. Wcześniej musiała pisać na leżąco, ponieważ było to wyczerpujące. Teraz może wygodniej się uczyć i wychodzić poza namiot, nie brudząc ubrań. Dziewczyna chce studiować media.

Urządzenia dla Mohammada

Piętnastoletni Mohammad również urodził się bez nóg i ma po dwa palce u każdej ręki. Pracownicy EducAid ocenili jego potrzeby w domu i w szkole, a następnie wykonali w warsztatach i laboratoriach kilka dostosowanych urządzeń.

Wśród nich jest specjalnie dostosowany wózek inwalidzki z deskorolką, która pomaga chłopcu się poruszać, a także krzesło toaletowe. Jego matka zaznaczyła, że uchwyty na ręce chronią dłonie Mohammada przed ranami i poślizgiem oraz ułatwiają mu poruszanie się poprzez pełzanie. Sam chłopiec powiedział, że dzięki stolikowi jego ubrania już się nie brudzą. Według nauczyciela po otrzymaniu pomocy dzieci zaczęły skuteczniej pisać i chcą się uczyć.

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