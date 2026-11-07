W Browns Plains na południe od Brisbane w Australii trzem osobom postawiono zarzuty w sprawie domniemanego niewłaściwego obchodzenia się z ciałem zmarłego w zakładzie pogrzebowym. Oskarżeni to dwaj mężczyźni w wieku 47 i 38 lat oraz 43-letnia kobieta.

Oględziny ciała

Jak informuje ABC News, około godziny 13:00 poprzedniego dnia dwaj mężczyźni i kobieta przyszli do zakładu pogrzebowego przy Eastern Road w Browns Plains. Wcześniej umówili się na obejrzenie ciała mężczyzny, którego znali.

Według policji jeden z mężczyzn miał w pomieszczeniu niewłaściwie obchodzić się z ciałem zmarłego, a następnie opuścić miejsce zdarzenia przed przybyciem funkcjonariuszy. Drugiego mężczyznę i kobietę zatrzymano w zakładzie pogrzebowym.

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Zarzuty

Mężczyzna, który według policji opuścił zakład pogrzebowy, został zatrzymany około godziny 18:30 w jednym z mieszkań w Browns Plains.

Każdej z trzech osób postawiono po jednym zarzucie niewłaściwego obchodzenia się z ciałem zmarłego, wejścia do pomieszczenia z zamiarem popełnienia przestępstwa ściganego na podstawie aktu oskarżenia oraz posiadania broni z zamiarem wejścia do pomieszczenia i popełnienia takiego przestępstwa. Cała trójka ma stanąć przed Sądem Magistrackim w Brisbane.

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