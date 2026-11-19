Wiele tropikalnych cyklonów osiąga obecnie największą intensywność podczas przejścia z morza na ląd. Tendencja ta jest prawdopodobnie związana z globalnym ociepleniem, informuje Nature.

Wzmacnianie się w pobliżu wybrzeża

Według publikacji zmiana klimatu tworzy warunki, które zwiększają intensywność huraganów i tajfunów właśnie wtedy, gdy sztormy docierają do wybrzeża. Nature zauważa, że intensywność tropikalnych cyklonów w momencie wejścia na ląd rośnie.

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Przykładem jest huragan Michael, który w 2018 roku uderzył we Florydę w USA jako sztorm czwartej kategorii. Zostało to wskazane w podpisie pod fotografią towarzyszącą materiałowi Nature.

Praca naukowa

Materiał Nature ukazał się 19 listopada 2026 roku w formacie Research Highlight — krótkiego przeglądu badania. Odnosi się do pracy Y. Fu i Q. Wu, opublikowanej w 2026 roku w czasopiśmie Geophysical Research Letters. W bibliografii podano tom 53 i numer artykułu e2026GL127323.

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