Siły Obronne Izraela oraz Służba Bezpieczeństwa Ogólnego Szin Bet oświadczyły, że w serii uderzeń w Strefie Gazy zabiły siedmiu bojowników. Wśród nich był Gamal Abu Saeed, który według izraelskich służb bezpieczeństwa przetrzymywał jako zakładnika Omera Shema Tova. Poinformował o tym Jerusalem Post.

Izraelska wersja dotycząca Abu Saeeda

Według IDF Abu Saeed zajmował kilka stanowisk w Hamasie. Izraelskie wojsko oświadczyło, że odpowiadał za szkolenie bojowników poza Strefą Gazy, dowodził batalionem przeciwpancernym i nadzorował specjalizacje wojskowe w Brygadzie Obozów Centralnych. Według strony izraelskiej był również zaangażowany w kontakty Hamasu z innymi państwami.

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Uderzenia w pobliżu Chan Junus

W dwóch uderzeniach w rejonie Chan Junus w poniedziałek zginęli Mahmoud Jihad Mohammad Kafa i Asaad Suleiman Salman Kashta, podał Izrael. Kafa, jak twierdzi IDF, stał na czele komórki snajperskiej wojskowego skrzydła Hamasu, a Kashta był członkiem ugrupowania Armia Islamu.

Kolejne cztery osoby zginęły w rejonie Chan Junus w niedzielę, według izraelskich służb bezpieczeństwa. Mohammad Zakaria al-Dżamal, Shaher Mohammad Zaarab i Mohammad Amin al-Namas, według IDF, służyli w wojskowym skrzydle Hamasu: al-Dżamal był dowódcą komórki, a Zaarab dowódcą kompanii Nuchba. Czwartym był Mohammad Ali Abu Shaar, którego Izrael nazwał snajperem Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu.

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