W Izraelu, na Zachodnim Brzegu Jordanu w pobliżu Hebronu, izraelscy żołnierze ciężko zranili Palestyńczyka podejrzewanego o próbę staranowania żołnierzy samochodem, lecz go nie zatrzymali. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na Army Radio.

Incydent w pobliżu Kafr Dura

Według Army Radio incydent miał miejsce w piątek w pobliżu Kafr Dura, wkrótce po śmiertelnym ataku w rejonie Hebronu. W trakcie tego ataku zginęli sierżant sztabowy Ron Yonatan Reutman i sierżant Yuval Shai Svilim, a trzy inne osoby odniosły lekkie obrażenia.

IDF przekazały stacji radiowej, że żołnierze zauważyli samochód poruszający się podejrzanie i przyspieszający w ich kierunku, po czym otworzyli ogień. Jednocześnie Army Radio poinformowało, że ranny mężczyzna nie został zatrzymany w celu przesłuchania w sprawie incydentu. IDF oświadczyły, że badają okoliczności sprawy, lecz nie odpowiedziały na dodatkowe pytania dotyczące niezatrzymania Palestyńczyka.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Operacja po ataku

Po piątkowym ataku izraelskie służby bezpieczeństwa, według gazety, przymusowo ewakuowały około 2 tys. Palestyńczyków z rejonu Hebronu i zburzyły nieustaloną liczbę budowli. IDF ogłosiły rozpoczęcie operacji antyterrorystycznej w tym rejonie: służby szukają infrastruktury i broni, przesłuchują dziesiątki podejrzanych, ustanawiają punkty kontrolne i prowadzą działania w sąsiednich wioskach.

Wojsko poinformowało również, że ewakuowani mają powiązania rodzinne z klanem Gaza, który IDF łączą z Hamasem. Jerusalem Post zaznacza, że izraelska armia nie przedstawiła konkretnych danych o możliwym udziale ewakuowanych w działalności terrorystycznej lub innych wykroczeniach.

Czytaj nas na