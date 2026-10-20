Izraelskie Siły Obronne oświadczyły, że uderzyły w ciężarówkę Hezbollahu, która — jak twierdzą — przewoziła broń z obiektu w rejonie Kfarry na południu Libanu. IDF opublikowały także nagranie, które według ich wersji przedstawia ładowanie uzbrojenia do ciężarówki i późniejsze uderzenie w nią, informuje The Jerusalem Post.

Oświadczenie IDF w sprawie nagrania

Według IDF w grudniu 2025 roku informacje o obiekcie, który Hezbollah miał rzekomo wykorzystywać do przechowywania broni, przekazano Armii Libańskiej za pośrednictwem mechanizmu monitorowania kierowanego przez USA. Później libańskie wojsko oświadczyło, że podjęło działania w związku z tym obiektem.

Izraelska armia twierdzi, że kilka miesięcy później wykryła dalszą aktywność Hezbollahu w tej lokalizacji. Na opublikowanych nagraniach, według IDF, przedstawiciele ugrupowania ładują broń i sprzęt wojskowy do ciężarówki, aby je wywieźć. Po wykryciu tej aktywności izraelskie wojsko uderzyło w pojazd.

Data uderzenia nie została ujawniona. IDF oświadczyły, że incydent w rejonie Kfarry jest jednym z przykładów rozbieżności między komunikatami Armii Libańskiej a sytuacją na miejscu.

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Oskarżenia o koordynację

Dyrekcja Wywiadu IDF oświadczyła, że wykryła przypadki koordynacji niektórych przedstawicieli Armii Libańskiej z Hezbollahem w kwestii działań kontrolnych. Według izraelskiego wojska taka współpraca przyczyniała się do opóźniania lub zakłócania kontroli i umożliwiała ugrupowaniu wcześniejsze przemieszczanie uzbrojenia.

IDF wezwały Armię Libańską do bardziej zdecydowanych działań, aby nie dopuścić do obecności broni i infrastruktury wojskowej Hezbollahu na południu kraju. Przedstawiciele amerykańskiego dowództwa wojskowego MARCENT, które koordynuje relacje między siłami zbrojnymi USA, Izraela i Libanu, nie odpowiedzieli na prośbę o komentarz w sprawie tych oświadczeń do czasu publikacji.

Rozmowy w USA

Równolegle izraelskie i libańskie delegacje wojskowe prowadzą w Tampie na Florydzie kolejną rundę rozmów za pośrednictwem USA. Według gazety dyskusje odbywają się w siedzibie Centralnego Dowództwa USA i mają trwać do środy.

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