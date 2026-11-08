Izraelskie wojsko poinformowało o odkryciu dwóch składów sprzętu wojskowego i broni w rejonie Mays al-Dżabal na południu Libanu. Według jego danych jeden ze składów znajdował się w cywilnym domu około 200 metrów od posterunku ONZ, a drugi — w pomieszczeniu magazynowym około 100 metrów od takiego posterunku.

Znaleziska podczas operacji

Jak informuje Jerusalem Post, znalezisk dokonali żołnierze grupy bojowej Brygady Oded podczas operacji w rejonie Mays al-Dżabal. Izraelska armia podała, że wśród znalezionych przedmiotów były karabiny szturmowe Kałasznikowa, granatniki RPG i rakiety, karabin maszynowy PK, granaty odłamkowe, urządzenie wybuchowe oraz amunicja.

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Pomoc i wyposażenie

Według oświadczenia wojskowych w tych miejscach znaleziono także środki łączności i sprzęt obserwacyjny. Broń i wyposażenie, jak twierdzi IDF, znajdowały się obok pudeł z pomocą humanitarną oraz emblematów ruchów Amal i Hezbollah. Źródło zaznacza, że o znaleziskach poinformowało izraelskie wojsko.

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