W Szwecji Partia Centrum dała Partii Lewicy czas do piątku na podjęcie decyzji, czy jest gotowa zrezygnować z żądania stanowisk ministerialnych w przyszłym rządzie. Liderka Partii Centrum Elisabeth Thand Ringqvist wezwała Partię Lewicy do powrotu do negocjacji bez ultimatum w sprawie udziału w gabinecie, informuje The Local Sweden.

Negocjacje koalicyjne

Liderka socjaldemokratów Magdalena Andersson proponuje utworzenie koalicji z Partii Socjaldemokratycznej, Partii Centrum i Partii Zielonych bez udziału Partii Lewicy. Centryści określili taki wariant jako interesujący.

Jednocześnie Thand Ringqvist prowadzi rozmowy z liderem Umiarkowanej Partii Koalicyjnej Ulfem Kristerssonem. Zażądała, aby Andersson i Kristersson przedstawili najpóźniej do piątku kompleksowe propozycje dotyczące polityki i możliwego składu rządu.

Stanowisko Partii Lewicy

Liderka Partii Lewicy Nooshi Dadgostar oświadczyła, że jej ugrupowanie nie będzie uczestniczyć w nowych rozmowach z partiami centrolewicowymi, dopóki Partia Centrum nie zdecyduje, który blok polityczny poprze. Jak powiedziała, jeśli centryści wybiorą propozycję Andersson, Partia Lewicy jest gotowa kontynuować negocjacje w sprawie utworzenia rządu.

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Jednocześnie Dadgostar podkreśliła, że żądanie jej partii dotyczące stanowisk ministerialnych nie uległo zmianie. Thand Ringqvist oświadczyła, że przed przedstawieniem przez Andersson kompleksowego pakietu o godz. 17:00 następnego dnia Dadgostar musi wybrać między naleganiem na teki ministerialne a wpływem politycznym.

Dadgostar zaznaczyła również, że rozmowy między partiami centrolewicowymi już trwały, gdy liderka Partii Centrum ogłosiła zamiar prowadzenia negocjacji także z siłami prawicowymi. Jej zdaniem, jeśli centryści dołączą do centroprawicowego rządu, będzie on zależny od poparcia skrajnie prawicowych Szwedzkich Demokratów.

Kristersson ma obecnie mandat od przewodniczącego parlamentu do zbadania możliwości utworzenia nowego rządu. Ma złożyć sprawozdanie z postępu prac w przyszły wtorek, a aby zostać wybranym premierem, potrzebuje poparcia Partii Centrum.

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