W Szwecji Partia Centrum zakończyła negocjacje z siłami centrolewicowymi i zdecydowała się wznowić konsultacje z partiami prawicowymi w sprawie poparcia dla rządu kierowanego przez lidera Partii Umiarkowanej Ulfa Kristerssona. Informuje o tym The Local Sweden.

Rozmowy z partiami prawicowymi

Liderka Partii Centrum Elisabeth Thand Ringqvist ogłosiła tę decyzję po poniedziałkowym wieczornym spotkaniu organu kierowniczego i grupy parlamentarnej partii. Jak powiedziała, partia wznowi rozmowy z Partią Umiarkowaną, Chrześcijańskimi Demokratami i Partią Liberalną.

Thand Ringqvist zaznaczyła, że Partia Centrum nie jest gotowa dopuścić do zablokowania procesu tworzenia nowego rządu. Oświadczyła również, że partia jest gotowa szukać rozwiązań i prowadzić dialog z oboma blokami politycznymi.

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Różnice z Partią Lewicy

Wcześniej Partia Centrum wraz z Socjaldemokratami i Partią Zielonych przekazała Partii Lewicy ostateczną propozycję, która miała otworzyć drogę do utworzenia rządu kierowanego przez Magdalenę Andersson. Partia Lewicy odrzuciła jednak pakiet wyjściowy do negocjacji.

Partia oświadczyła, że propozycja nie spełniała jej żądania dotyczącego stanowisk ministerialnych i nie zawierała wystarczającej liczby zapisów zgodnych z polityką Partii Lewicy, które rekompensowałyby rezygnację z tego żądania. Partia Centrum wcześniej nalegała, że nie poprze rządu zależnego od Partii Lewicy.

Jednocześnie 35 polityków Partii Centrum, w tym szefowie organizacji okręgowych w Sztokholmie, Jönköping, Blekinge i Jämtlandzie, opowiedziało się przeciwko zbliżeniu z prawicą. W artykule dla Aftonbladet stwierdzili, że taki rząd byłby zależny od skrajnie prawicowych Szwedzkich Demokratów.

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