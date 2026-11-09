Narodowy Bank Etiopii 3 listopada 2026 roku utrzymał główną stopę procentową na poziomie 16%. Decyzję podjął Komitet Polityki Pieniężnej regulatora, informuje The Rio Times.

Stopy nie zmieniano od lipcowej podwyżki

W lipcu 2026 roku bank centralny podniósł stopę o jeden punkt procentowy — z 15% do 16% — a także zniósł ograniczenia wzrostu akcji kredytowej. Od lipca 2024 roku Etiopia przeszła na rynkowe kształtowanie kursu swojej waluty narodowej — birra. Zmiana ta była częścią reformy wspieranej przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Regulator zmienił również zasady walutowe z 2024 roku dyrektywą FXD/04/2026. MFW wzywa władze do rozwoju międzybankowego rynku walutowego i zapewnienia przestrzegania przez banki limitów otwartej pozycji walutowej.

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Przyspieszone finansowanie MFW

1 lipca 2026 roku MFW zakończył piąty przegląd programu kredytowego dla Etiopii o wartości 3,4 mld dolarów i zatwierdził wypłatę około 464 mln dolarów. Łączna wartość wypłat w ramach programu osiągnęła około 2,65 mld dolarów.

Fundusz przekazał również przed terminem około 200 mln dolarów, aby pomóc krajowi zapłacić za droższe paliwo w związku z wojną na Bliskim Wschodzie. W artykule zaznaczono, że słabszy birr powoduje wzrost cen importowanego paliwa denominowanego w dolarach na rynku krajowym.

Według oceny funduszu międzynarodowe rezerwy Etiopii w roku fiskalnym 2025/26 pokryją 2,1 miesiąca importu, a w 2026/27 — 2,7 miesiąca. Średnia inflacja w roku fiskalnym 2026/27, według prognozy MFW, wyniesie 12,3% wobec 11,7% rok wcześniej.

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