Bank Centralny Jemenu z siedzibą w Adenie nakazał bankom i firmom wymiany walut zamrożenie rachunków i aktywów 135 osób, organizacji i statków wpisanych na listy terrorystyczne z powodu domniemanych powiązań z Huti. Poinformowała o tym agencja Anadolu Agency, powołując się na rządową agencję SABA.

Ograniczenia dla instytucji finansowych

Dyrektywę wydano na podstawie zarządzenia prokuratora Jemenu z 19 października. Przewidywało ono wpisanie wymienionych osób, podmiotów i statków na listy oraz zamrożenie ich aktywów z powodu domniemanych powiązań z ugrupowaniem Huti.

Wprowadzone środki zakazują również transakcji finansowych i handlowych z osobami i podmiotami figurującymi na liście, w tym otwierania nowych rachunków bankowych lub przeprowadzania transakcji w ich imieniu. Instytucjom finansowym polecono wykrywanie i przekazywanie organom wywiadu finansowego i przeciwdziałania praniu pieniędzy danych dotyczących rachunków, aktywów i przelewów pieniężnych z listy.

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Kto znalazł się na liście

Według SABA na listę wpisano politycznych, wojskowych i bezpieczeństwa funkcjonariuszy Huti, biznesmenów, jedną firmę oraz pięć tankowców naftowych. Władze Jemenu uznały te statki za wykorzystywane do przemytu. Agencja nie ujawniła nazwisk osób figurujących na liście.

11 października międzynarodowo uznawany rząd Jemenu zatwierdził projekt ustawy o uznaniu Huti za organizację terrorystyczną oraz kryminalizacji działalności i finansowania ugrupowania. Rząd wezwał także do zakończenia niezbędnych procedur prawnych i konstytucyjnych w celu przyjęcia tego ustawodawstwa. Decyzję podjęto w obliczu nasilenia walk między Huti a siłami lojalnymi wobec międzynarodowo uznawanego rządu Jemenu, wspieranymi przez koalicję pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej.

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