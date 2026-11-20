Bank centralny Chin pozostawił stopy kredytowe bez zmian 18. miesiąc z rzędu — Anadolu Agency
Ludowy Bank Chin, bank centralny kraju, 20 listopada 2026 roku pozostawił bazowe stopy kredytowe bez zmian 18. miesiąc z rzędu. Roczną stopę utrzymano na poziomie 3,0%, a pięcioletnią na poziomie 3,5%, poinformowała Anadolu Agency.
Bazowe stopy kredytowe
Roczna bazowa stopa jest głównym punktem odniesienia dla większości kredytów dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Pięcioletnia bazowa stopa jest wykorzystywana jako punkt odniesienia dla kredytów hipotecznych.
Obie stopy pozostają na rekordowo niskich poziomach. Decyzja banku centralnego była zgodna z oczekiwaniami rynku.
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Dynamika gospodarcza
Decyzję podjęto w obliczu oznak osłabienia dynamiki gospodarczej w Chinach w październiku. Tempo wzrostu produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej spowolniło.
Ceny mieszkań w Chinach również nadal spadały. Zwiększyło to obawy dotyczące perspektyw gospodarczych kraju.