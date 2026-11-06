Bank centralny Meksyku, Banxico, obniżył główną stopę procentową o 25 punktów bazowych — z 6,5% do 6,25%. Decyzja podjęta w czwartek była zaskoczeniem dla analityków: 30 z 36 instytucji ankietowanych przez Citi oczekiwało, że stopa pozostanie bez zmian, informuje Mexico News Daily.

Argumenty regulatora

Decyzję podjęto niejednogłośnie. Trzech członków władz Banxico, którzy poparli obniżkę, wskazało na brak presji popytowej w gospodarce oraz utrzymujący się wpływ już wdrożonego zacieśnienia polityki pieniężnej.

Bank zaznaczył, że proces spowalniania inflacji trwa. Regulator uważa również, że w obecnych warunkach niewykorzystanych mocy w gospodarce wpływ wahań kursu peso na ceny będzie ograniczony.

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Prognozy inflacji i reakcja peso

Jednocześnie Banxico podniósł prognozę inflacji ogółem na czwarty kwartał z 3,5% do 3,7%. Prognozę inflacji bazowej także zrewidowano w górę — z oczekiwanych we wrześniu 3,6% do 3,7%. Bank wyjaśnił zmianę ocen wyższą, niż przewidywano, inflacją niebazową.

Po ogłoszeniu decyzji kurs dolara wzrósł do 18,96 peso, ale pod koniec dnia wynosił 18,7499 peso. Meksykańska waluta straciła 18,3 centavo, czyli 0,99%, w porównaniu z zamknięciem poprzedniego dnia.

Regulator oczekuje, że inflacja osiągnie cel 3%, przy dopuszczalnym przedziale od 2% do 4%, w czwartym kwartale przyszłego roku. Wśród ryzyk dla prognozy Banxico wymienił utrzymującą się inflację bazową, możliwe dalsze osłabienie peso, skutki polityki handlowej lub konfliktów geopolitycznych, a także czynniki klimatyczne i inne koszty. Bank dodał, że utrzymywanie stopy na obecnym poziomie przez dłuższy czas powinno sprzyjać powrotowi inflacji do celu.

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