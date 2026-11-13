Bank centralny Rumunii utrzymał stopę referencyjną na poziomie 6,5% — Romania Insider
Rumuński Bank Narodowy na posiedzeniu zarządu 12 listopada zdecydował o utrzymaniu stopy referencyjnej na poziomie 6,5%. Decyzja była zgodna z oczekiwaniami, a stopa pozostaje na tym poziomie od sierpnia 2024 roku, informuje Romania Insider.
Stopa bez zmian od ponad dwóch lat
Od ostatniej decyzji w sprawie polityki pieniężnej minęło 27 miesięcy. W tym okresie roczna inflacja bazowa w Rumunii wahała się od 4,6% do 10,9%.
Tym samym Rumuński Bank Narodowy nie zmieniał stopy referencyjnej przez cały okres, w którym inflacja znajdowała się w podanym przedziale.
Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.
Oczekiwania dotyczące inflacji
Niezależni analitycy oczekują, że inflacja zacznie spowalniać od początku 2027 roku. Jednocześnie prognozują złagodzenie polityki pieniężnej nie wcześniej niż w maju 2027 roku.
Jak wskazano w nocie analitycznej Erste Group, warunkiem obniżki stopy powinien być trwały spadek inflacji bazowej poniżej poziomu stopy referencyjnej.