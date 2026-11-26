Bank Centralny Republiki Turcji tymczasowo zawiesił tygodniowe aukcje repo oraz podniósł stopę wynagrodzenia za rezerwy obowiązkowe dla depozytów w lirach tureckich. Bank centralny ogłosił te decyzje w czwartek. Jak 26 listopada poinformowała Anadolu Agency, powołując się na oświadczenia regulatora.

Zarządzanie płynnością

W komunikacie dotyczącym zarządzania płynnością w lirach tureckich regulator oświadczył, że tymczasowo wstrzymuje tygodniowe aukcje repo. Aukcje te odbywały się w ramach operacji otwartego rynku banku. Bank opublikował stosowny komunikat w informacji prasowej.

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Wynagrodzenie za rezerwy

W odrębnym oświadczeniu dotyczącym środków makroostrożnościowych bank podniósł stopę wynagrodzenia za rezerwy obowiązkowe dla depozytów w lirach tureckich. Została ona zwiększona z 86% do 90% średnioważonego kosztu finansowania banku centralnego.

Według banku centralnego korekta ma wspierać stabilność makrofinansową oraz wzmacniać mechanizm transmisji monetarnej. Bank wskazał właśnie ten cel dla tej korekty.

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