Coroczna ceremonia wręczenia nagród Earthshot odbędzie się 17 listopada w Jio World Convention Centre w Mumbaju w Indiach, należącym do konglomeratu Reliance Industries rodziny miliardera Mukesha Ambaniego. Ekolodzy skrytykowali wybór lokalizacji ze względu na działalność firmy w sektorze paliw kopalnych oraz kontrowersje wokół prywatnego zoo Vantara, informuje The Guardian.

Nagrodę Earthshot ustanowił książę William w 2020 roku. Każdego roku wyróżnia ona pięciu laureatów, którzy otrzymują po 1 mln funtów szterlingów na realizację projektów ekologicznych.

Zastrzeżenia ekologów

Reliance Industries jest również właścicielem rafinerii w Jamnagarze, którą publikacja nazywa największą na świecie. Charytatywne ramię grupy finansuje prywatne zoo Vantara o powierzchni 400 hektarów, założone przez Ananta, syna Mukesha Ambaniego. W placówce, położonej w pobliżu rodzinnej rafinerii, przetrzymywanych jest ponad 150 tys. zwierząt należących do ponad 2 tys. gatunków.

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Organizacje ekologiczne podnosiły kwestie tempa, w jakim Vantara zgromadziła tak dużą kolekcję zwierząt, a także ich pochodzenia. 32-osobowy komitet koordynujący prace CITES — Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem — zwrócił się do Indii o przedstawienie dodatkowego raportu na temat działań podjętych w odpowiedzi na obawy dotyczące importu chronionych gatunków. Komitet poprosił również sekretariat CITES o ponowne przeanalizowanie 11 przypadków, w których pozostały nierozstrzygnięte kwestie dotyczące transferu zwierząt do Vantary.

Wyjaśnienia Earthshot

Dyrektorka ds. komunikacji Earthshot Joanna Swift oświadczyła, że organizatorzy nie szukali partnerstwa charytatywnego do przeprowadzenia ceremonii i wynajmują Jio World Convention Centre po standardowej stawce komercyjnej. Według niej obiekt wybrano ze względu na możliwość przeprowadzenia w Mumbaju wydarzenia tej skali, jego infrastrukturę techniczną oraz doświadczenie w organizacji wydarzeń międzynarodowych, w tym ekologicznych.

Vantara wcześniej odrzucała zarzuty dotyczące nielegalnego handlu dzikimi zwierzętami i twierdziła, że zajmuje się ratowaniem, leczeniem, dożywotnią opieką i rehabilitacją zwierząt. W ubiegłym roku Sąd Najwyższy Indii oddalił zarzuty nielegalnego pozyskiwania zwierząt lub niewłaściwego obchodzenia się z nimi. Jednocześnie misja CITES w 2025 roku wyraziła obawy dotyczące przestrzegania przez Indie międzynarodowych zasad importu zwierząt.

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