W Niemczech prominentni przedstawiciele Kościołów ostrzegli przed nowym ograniczeniem środków na współpracę międzynarodową, planowanym przez czarno-czerwoną koalicję. 11 listopada 2026 roku poinformował o tym Der Spiegel. Autorem materiału jest Jonas Schaible.

Plany koalicji

Publikacja charakteryzuje te zamiary jako dalsze ograniczanie finansowania: koalicja chce ponownie zmniejszyć odpowiednie środki. Temat publikacji określono jako pomoc rozwojową, a krytyka działaczy kościelnych jest skierowana przeciwko planom koalicji dotyczącym współpracy międzynarodowej.

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Ostrzeżenia Kościołów

Ostrzeżenia przedstawicieli Kościołów dotyczą planowanych, a nie już zrealizowanych cięć. Według sformułowania Der Spiegel zamiar koalicji, by ograniczyć finansowanie, wywołał sprzeciw wśród ważnych przedstawicieli Kościołów.

Ilustracja fotograficzna do materiału przedstawia uchodźców w Afryce. W jej podpisie również zaznaczono, że w dziedzinie pomocy rozwojowej ponownie planowane są cięcia. Ten szczegół towarzyszy informacji o zamiarach niemieckiej koalicji.

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