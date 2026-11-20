Cyklon Akvan dotarł do wybrzeża Indii, ewakuowano ponad 300 tys. osób — Anadolu Agency
Cyklon Akvan dotarł do wybrzeża wschodnich Indii wcześnie rano w piątek. W stanie Odisha ewakuowano ponad 300 tys. mieszkańców do bezpieczniejszych miejsc, podaje Anadolu Agency.
Ewakuacja w Odiszy
Według agencji Press Trust of India ponad 300 tys. osób przeniesiono do bezpieczniejszych miejsc we wschodnim stanie Odisha. Gdy cyklon dotarł do wybrzeża, w niektórych częściach stanu obserwowano wzburzone morze, ulewne deszcze i silny wiatr.
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Komunikat meteorologów
Indyjski Departament Meteorologiczny napisał w serwisie społecznościowym X, że proces wejścia cyklonu na ląd rozpoczął się i potrwa jeszcze trzy godziny. Obecnie nie ma informacji o możliwych zniszczeniach spowodowanych przez cyklon.
Indie niedawno doświadczyły dwóch dużych cyklonów — Arnaba i Murasu — które jeden po drugim uderzyły w stan Andhra Pradesh. Spowodowały one znaczne szkody w mieniu, infrastrukturze i uprawach rolnych.