Cyklon Akvan dotarł do wybrzeża wschodnich Indii wcześnie rano w piątek. W stanie Odisha ewakuowano ponad 300 tys. mieszkańców do bezpieczniejszych miejsc, podaje Anadolu Agency.

Ewakuacja w Odiszy

Według agencji Press Trust of India ponad 300 tys. osób przeniesiono do bezpieczniejszych miejsc we wschodnim stanie Odisha. Gdy cyklon dotarł do wybrzeża, w niektórych częściach stanu obserwowano wzburzone morze, ulewne deszcze i silny wiatr.

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Komunikat meteorologów

Indyjski Departament Meteorologiczny napisał w serwisie społecznościowym X, że proces wejścia cyklonu na ląd rozpoczął się i potrwa jeszcze trzy godziny. Obecnie nie ma informacji o możliwych zniszczeniach spowodowanych przez cyklon.

Indie niedawno doświadczyły dwóch dużych cyklonów — Arnaba i Murasu — które jeden po drugim uderzyły w stan Andhra Pradesh. Spowodowały one znaczne szkody w mieniu, infrastrukturze i uprawach rolnych.

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