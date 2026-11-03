Silny sztorm cykloniczny Murasu dotarł do wybrzeża indyjskiego stanu Andhra Pradesh we wczesnych godzinach porannych we wtorek. Przyniósł do regionu intensywne opady i wiatr o prędkości do 110 km/h, poinformowała Anadolu Agency.

Dotarcie cyklonu na ląd

Indyjski Departament Meteorologiczny poinformował, że proces dotarcia cyklonu na ląd rozpoczął się o godz. 1:00 czasu lokalnego nad południowym wybrzeżem Andhra Pradesh. Według resortu proces trwał: część ściany chmur cyklonu weszła już na ląd, a jego oko dotykało wybrzeża.

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Ewakuacja i ryzyko przerw w dostawach prądu

Główny minister Andhra Pradesh Chandrababu Naidu polecił urzędnikom przygotować się na skutki żywiołu. Według wstępnych szacunków cyklon może uszkodzić od 6 do 8 tysięcy słupów energetycznych, co stwarza poważne zagrożenie dla dostaw energii elektrycznej.

Władze nakazały ewakuację mieszkańców nisko położonych obszarów w bezpieczne miejsca. W sąsiednim stanie Odisha 151 434 osoby przeniesiono w bezpieczne miejsca w ramach przygotowań na możliwy wpływ cyklonu. Kilka dni wcześniej cyklon Arnab dotarł do południowego wybrzeża Indii, w wyniku czego zginęło pięć osób.

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