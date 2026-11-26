W związku z wydarzeniami w Arabii Saudyjskiej cena ropy Brent wzrosła w czwartek o 0,74% do 95,31 dolara za baryłkę. Amerykańska ropa West Texas Intermediate podrożała o 0,82%, do 84,37 dolara za baryłkę. Jak informuje The National, rynek zareagował na obawy dotyczące możliwych zakłóceń dostaw z Bliskiego Wschodu po oświadczeniach jemeńskich Huti o atakach na saudyjską infrastrukturę oraz doniesieniach o zakłóceniach żeglugi w Cieśninie Ormuz.

Poprzedniego dnia Brent zakończyła handel wzrostem o 3,5%, do 94,61 dolara za baryłkę. W ciągu dwóch dni notowania wzrosły o prawie 6%.

Oświadczenia o atakach na rafinerie

25 listopada saudyjskie wojsko oświadczyło, że siły obrony powietrznej przechwyciły i zniszczyły cztery drony wystrzelone w kierunku rafinerii Ras Tanura. Później tego samego dnia wspierani przez Iran Huti oświadczyli, że zaatakowali porty Dżudda i Dżazan nad Morzem Czerwonym.

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Huti oświadczyli również, że uderzyli w rafinerię Ras Tanura, której zdolność przerobowa wynosi 550 tys. baryłek dziennie. Zakład należy do kompleksu na wybrzeżu Zatoki Arabskiej. Ras Tanura była wcześniej głównym terminalem eksportowym królestwa, jednak później Arabia Saudyjska bardziej skoncentrowała się na wykorzystaniu terminalu Yanbu na zachodnim wybrzeżu, do którego ropa trafia rurociągiem Wschód—Zachód.

Incydenty w Cieśninie Ormuz

Brytyjska agencja Maritime Trade Operations poinformowała, że w pobliżu tankowca, około 93 kilometry na zachód od Dubaju, eksplodował pocisk. Informowano również, że 25 listopada tankowiec z ropą zapalił się na wodach cieśniny po zderzeniu z miną morską.

Starszy ekonomista Emirates NBD Daniel Richards zauważył, że przed spotkaniem ministrów OPEC+ 29 listopada obawy o nadwyżkę podaży zeszły na drugi plan z powodu ryzyka zakłóceń dostaw. Międzynarodowa Agencja Energetyczna podała w miesięcznym raporcie, że w październiku zapasy ropy naftowej wzrosły o 1,7 mln baryłek dziennie, ponieważ eksport z krajów Zatoki Perskiej odbudowywał się szybciej niż światowy popyt.

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