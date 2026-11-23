W Japonii średnia hurtowa cena energii elektrycznej z dostawą następnego dnia podczas poniedziałkowego handlu osiągnęła 37,50 jena, czyli 0,24 dolara, za kilowatogodzinę. To najwyższy poziom od sierpnia 2022 roku, podaje Anadolu Agency.

Wzrost ceny hurtowej

Energia elektryczna z dostawą we wtorek zdrożała o 6% w porównaniu z poprzednim wtorkiem. Wówczas jej cena wynosiła 0,22 dolara za kilowatogodzinę. Obecny poziom był także o 16,9% wyższy niż 0,20 dolara odnotowane dla dostawy w poniedziałek.

Według Bloomberga wzrostowi cen przewodziły centralny region Chubu oraz północna wyspa Hokkaido. W Chubu na wtorek prognozowano temperaturę o około 3 stopnie Celsjusza niższą od średniej z 30 lat, a na północy Japonii spodziewano się śniegu.

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Pogoda i dostawy LNG

Zachmurzenie nad znaczną częścią kraju może ograniczyć produkcję energii słonecznej i zwiększyć zapotrzebowanie na energię elektryczną wytwarzaną z gazu. Ceny skroplonego gazu ziemnego pozostają wysokie w związku z zakłóceniami w Cieśninie Ormuz.

Według danych ze śledzenia statków dostawy LNG do Japonii, liczone jako 30-dniowa średnia krocząca, były o około 10% niższe niż rok wcześniej. Ochłodzenie w Europie może zwiększyć konkurencję o dostępne partie gazu, jeśli japońskie firmy energetyczne będą potrzebowały dodatkowych ilości paliwa.

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