We Francji cena energii elektrycznej na rynku dnia następnego wzrosła do najwyższego poziomu od grudnia 2022 roku z powodu bezwietrznej i pochmurnej pogody, która obniżyła produkcję energii wiatrowej i słonecznej. Jak podaje OilPrice, taka pogoda na początku tygodnia wpłynęła na szereg największych rynków energii elektrycznej w Europie.

Ceny we Francji i Niemczech

Na aukcji Epex Spot cena energii elektrycznej na rynku dnia następnego we Francji wyniosła 334 euro za megawatogodzinę, czyli 374 dolary. Według Bloomberga jest to najwyższy poziom od grudnia 2022 roku.

W Niemczech cena na rynku dnia następnego w poniedziałek wyniosła 345,64 euro za megawatogodzinę, czyli 386 dolarów. W poszczególnych wieczornych godzinach szczytu przekraczała 600 euro za megawatogodzinę.

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Niska produkcja ze źródeł odnawialnych

W Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji produkcja energii elektrycznej przez elektrownie wiatrowe i słoneczne spadała w poniedziałek i, zgodnie z oczekiwaniami, miała pozostawać poniżej zwykłego poziomu co najmniej do połowy tygodnia. Najbardziej odczuwalny spadek prędkości wiatru prognozowano w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Belgii i Niderlandach.

W takich warunkach cenę energii elektrycznej ustalają głównie elektrownie gazowe, które wykorzystują gaz najdroższy w Europie od czterech lat. W Wielkiej Brytanii operator National Energy System Operator opublikował w niedzielę standardowe ostrzeżenie o napiętej sytuacji z dostawami energii elektrycznej w poniedziałek rano, ale tego samego ranka je odwołał.

Duński trader energetyczny Mind Energy zaznaczył, że niski poziom wody w zbiornikach elektrowni wodnych oraz wysokie ceny gazu ziemnego zwiększają presję na ceny energii elektrycznej w krajach Europy Północnej przed zimą. Zdaniem analityków firmy październikowy wzrost cen gazu i trudna sytuacja hydrologiczna w regionie mogą spowodować dalszy wzrost cen energii elektrycznej w najbliższych miesiącach.

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