Na Łotwie średnia cena gazu ziemnego na holenderskiej giełdzie TTF wyniosła w październiku 87 euro za MWh, przekraczając krytyczny dla krajowego przemysłu przetwórczego poziom 85 euro. Według analizy Citadele Bank, jeśli ceny przez dłuższy czas utrzymają się na takim poziomie, wzrost produkcji może spowolnić za około trzy miesiące, informuje Baltic News Network.

Ceny gazu w październiku

W czerwcu średnia cena gazu na TTF wynosiła 45 euro za MWh. Pod koniec października wzrosła do 104 euro za MWh — najwyższego poziomu od grudnia 2022 roku. Według stanu na 9 listopada cena spadła do 82,5 euro za MWh, jednak w kolejnych dniach ponownie przekroczyła 90 euro.

Główny ekonomista Citadele Bank Kārlis Purgailis zauważył, że przemysł Łotwy rośnie obecnie szybciej niż w sąsiednich krajach bałtyckich, jednak wysokie koszty energii mogą osłabić tę przewagę. W trzecim kwartale produkcja przetwórcza na Łotwie wzrosła o 6,3% rok do roku. W Estonii produkcja przemysłowa wzrosła o 1,5%, a jej wolumen pozostawał około 6% poniżej poziomu z 2021 roku. Na Litwie wzrost przemysłowy mógł osiągnąć szczyt już w lipcu, według oceny banku.

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Wrażliwe branże

Najbardziej wrażliwe na wzrost cen gazu na Łotwie są przemysł chemiczny, produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych oraz gotowych wyrobów metalowych. Ich krytyczny poziom wynosi około 70 euro za MWh i został przekroczony już we wrześniu. Od lipca do września produkcja przemysłu chemicznego wzrosła o 14,6% rok do roku, a produkcja gotowych wyrobów metalowych — o 15,7%.

Do grupy ryzyka należą także producenci materiałów budowlanych i mebli oraz branża poligraficzna, dla których krytyczny jest poziom 85 euro za MWh. Mniej wrażliwe na wahania cen gazu są produkcja tekstyliów, pojazdów samochodowych i komponentów, odzieży oraz napojów. Citadele Bank ocenia ich krytyczne progi na od 95 do 115 euro za MWh.

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