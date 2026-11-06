Cena miedzi na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła w piątek o 1,3% — do 13 663 dolarów za tonę metryczną według stanu na godz. 07:00 GMT. Od początku tygodnia metal może stracić 3,44%, co byłoby największym tygodniowym spadkiem od marca, podaje Asharq Al-Awsat, powołując się na Reutersa.

Najaktywniej handlowany kontrakt na miedź na Szanghajskiej Giełdzie Kontraktów Terminowych również potaniał o 1,08% — do 106 830 juanów, czyli 16 018,17 dolara, za tonę.

Obawy dotyczące inwestycji w AI

Główny analityk CRU Craig Lang powiązał osłabienie notowań z obawami dotyczącymi inwestycji w sztuczną inteligencję. Jak zaznaczył, na rynek miedzi coraz bardziej wpływają nastroje wokół rozbudowy centrów danych.

Akcje spółek technologicznych znalazły się pod presją po zwycięstwach demokratów w wyborach połówkowych w USA, co nasiliło obawy inwestorów przed bardziej rygorystycznym nadzorem regulacyjnym i możliwym ograniczeniem rozwoju infrastruktury AI.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Niedobór metalu ogranicza spadek

Jednocześnie ograniczona podaż częściowo wspiera cenę miedzi. Lang przestrzegł przed wnioskami o trwałej korekcie, wskazując na trudności z dostawami z kopalń oraz bardzo ograniczoną dostępność metalu poza Stanami Zjednoczonymi.

Zapasy miedzi w magazynach monitorowanych przez Szanghajską Giełdę Kontraktów Terminowych spadły w ciągu tygodnia o ponad 24% — do 33 848 ton, najniższego poziomu od niemal trzech lat. Premia Yangshan, odzwierciedlająca popyt na import miedzi do Chin, wzrosła w czwartek do 210 dolarów za tonę, ponownie osiągając rekordowy poziom.

Chińskie huty metali mierzą się jednocześnie z ujemnymi opłatami przerobowymi i spadkiem cen kwasu siarkowego. Zapasy w magazynach poza USA zmniejszały się, ponieważ metal był przenoszony do kraju przed możliwym wprowadzeniem ceł na import rafinowanej miedzi.

Czytaj nas na