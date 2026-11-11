Cena kontraktów futures na gaz ziemny w holenderskim hubie Title Transfer Facility, będącym punktem odniesienia dla europejskiego rynku, wzrosła w środę o 2,7% — do 87 euro za megawatogodzinę. Według stanu na godz. 9:30 czasu amsterdamskiego kontrakt na najbliższy miesiąc kosztował 96,85 dolara za MWh, informuje OilPrice.

Odbicie po miesięcznym minimum

Ceny odbiły po spadku do 82 euro za MWh, czyli 91,30 dolara, na początku tygodnia. Wówczas rynki ropy i gazu spadały po sygnałach prezydenta USA Donalda Trumpa, że Waszyngton obecnie nie planuje nowego uderzenia na Iran. Jednocześnie, według publikacji, amerykański prezydent oświadczył, że Stany Zjednoczone pozostają gotowe do kampanii wojskowej, jeśli będzie to konieczne.

W środę ceny ropy również wzrosły, a rynek gazu zareagował na osłabienie optymizmu traderów w sprawie możliwego pokojowego uregulowania między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. OilPrice wiąże to z kontynuowaniem ataków na tankowce w Cieśninie Ormuz.

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Zapasy gazu i dostawy LNG

Obecna cena nadal pozostaje poniżej czteroletniego maksimum wynoszącego ponad 101,82 euro za MWh, odnotowanego pod koniec października. Jednocześnie jest ona znacząco wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Według Gas Infrastructure Europe na 10 listopada magazyny gazu w UE były wypełnione w 72%. To mniej niż średni pięcioletni poziom na początek sezonu grzewczego. W większości krajów Unii Europejskiej rozpoczęto już pobór gazu z magazynów z powodu spadku temperatur.

Publikacja zauważa również, że przepływy skroplonego gazu ziemnego przez Cieśninę Ormuz pozostają niższe od poziomów sprzed wojny, a QatarEnergy przedłużyła obowiązywanie siły wyższej w odniesieniu do dostaw co najmniej do końca grudnia 2026 roku. Międzynarodowa Agencja Energetyczna oświadczyła w ubiegłym tygodniu, że globalny rynek gazu może pozostać napięty również w przyszłym roku.

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