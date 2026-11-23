Ceny gazu ziemnego w Europie na początku tygodnia wzrosły do 96,075 euro za MWh, czyli o 8,6% więcej niż w piątek. Wzrost nastąpił w związku z prognozami ochłodzenia na kontynencie oraz niskim poziomem zapasów gazu w europejskich magazynach, podaje OilPrice.

Dynamika cen

Referencyjna cena TTF wyniosła 105,49 dolara za MWh. Według danych Bloomberga, na które powołuje się publikacja, był to największy dzienny wzrost notowań od ponad tygodnia.

Jednocześnie obecna cena TTF wciąż pozostaje poniżej poziomu ponad 100 euro za MWh, który osiągnęła pod koniec października — był to najwyższy poziom od czterech lat. Jednak w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, gdy gaz kosztował około 30 euro, czyli 33 dolarów, za MWh, europejski benchmark niemal się potroił.

Zapasy w magazynach

OilPrice wiąże wzrost cen z zakłóceniami w eksporcie skroplonego gazu ziemnego z Bliskiego Wschodu, związanymi z wojną. W szczególności siła wyższa ogłoszona przez QatarEnergy podniosła ceny spot LNG i, według oceny publikacji, osłabiła zakupy europejskich traderów latem, gdy magazyny gazu są zwykle aktywnie uzupełniane.

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Europa weszła w sezon grzewczy z najniższym od ponad dekady poziomem gazu w magazynach. Publikacja zauważa również, że w ostatnich tygodniach z magazynów pobrano już około 10% gazu wtłoczonego w sezonie letnim.

Ryzyka importowe

Według danych Gas Infrastructure Europe, w niedzielę magazyny gazu w UE były wypełnione w 69,17% i zawierały około 781 TWh gazu. Wolumen zatłaczania wyniósł 714,16 GWh, podczas gdy pobór — 2868,4 GWh.

Sytuację z dostawami może dodatkowo skomplikować zakaz importu gazu z państwa agresora, Rosji, który ma wejść w życie w styczniu. Według OilPrice europejscy importerzy kupowali w tym roku niemal cały LNG produkowany w zakładzie Yamal LNG rosyjskiej spółki Novatek.

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