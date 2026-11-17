W Holandii europejski benchmark gazowy TTF wzrósł rano 17 listopada o 2% — do 86 euro, czyli 94,61 dolara, za megawatogodzinę. Chodzi o cenę kontraktu z dostawą w najbliższym miesiącu. Jak podaje OilPrice, rynek odbił się po spadku o około 7% pod koniec poniedziałkowej sesji.

Ochłodzenie i ryzyka dla LNG

Spadek notowań poprzedniego dnia publikacja wiąże z rekordowymi wolumenami gazu trafiającego do amerykańskich zakładów eksportu skroplonego gazu ziemnego, a także z łagodną pogodą w największych krajach konsumujących gaz w Europie. Jednocześnie prognozy przewidują ochłodzenie w większej części Europy około 20 listopada, co ma zwiększyć popyt na ogrzewanie, energię elektryczną i gaz.

Na ceny wpływają również ryzyka dla tranzytu ładunków skroplonego gazu przez Cieśninę Ormuz. Według OilPrice Iran 17 listopada ponownie zaatakował dronami amerykańskie obiekty wojskowe w Bahrajnie, a irańskie wojsko ostrzegło statki przed korzystaniem z tak zwanych fałszywych amerykańskich tras przez cieśninę. Według szacunków średnia liczba wysyłek ładunków LNG przez Cieśninę Ormuz wynosi około jednej trzeciej poziomu sprzed wojny.

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Zapasy gazu w Europie

Pomimo spadku z maksimum przekraczającego 100 euro za MWh pod koniec października cena TTF pozostaje prawie trzykrotnie wyższa niż rok temu, gdy wynosiła około 30 euro za MWh. Europejskie magazyny gazu są obecnie wypełnione w około 70%, podczas gdy w poprzednich latach wskaźnik ten wynosił około 90%.

Wypompowywanie netto gazu z magazynów rozpoczęło się już niemal we wszystkich krajach UE i przyspiesza podczas ochłodzeń. Niemieckie stowarzyszenie operatorów magazynów gazu INES ostrzegło w ubiegłym tygodniu, że przy ekstremalnie niskich temperaturach dostawy gazu w Niemczech zimą mogą nie być w pełni zagwarantowane.

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