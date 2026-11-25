Światowe ceny ropy 25 listopada niemal się nie zmieniły, ponieważ oczekiwania nadwyżki podaży równoważyły obawy przed możliwymi zakłóceniami eksportu z Bliskiego Wschodu, w szczególności z Arabii Saudyjskiej. Jak podaje Channel NewsAsia, kontrakty futures na Brent spadły o 4 centy, do 91,36 dolara za baryłkę, a amerykańska ropa West Texas Intermediate potaniała o 28 centów, do 81,77 dolara za baryłkę.

Oba gatunki referencyjne wzrosły poprzedniego dnia o ponad 2%. Analityk firmy brokerskiej PVM Tamás Varga powiązał ograniczoną dynamikę z oczekiwaniami inwestorów, że podaż może przewyższyć popyt.

Zapasy i decyzje OPEC+

Na ceny wpływa również wzrost zapasów ropy w USA. Według danych Amerykańskiego Instytutu Naftowego, na które powoływały się źródła rynkowe, w tygodniu zakończonym 20 listopada zapasy wzrosły o 126 tys. baryłek. Jednocześnie ośmiu analityków ankietowanych przez Reuters średnio oczekiwało ich wzrostu o 1,5 mln baryłek.

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Ministrowie grupy OPEC+ przeprowadzą 29 listopada serię spotkań w sprawie polityki wydobycia na 2027 rok. Starszy badacz rynku ropy LSEG Zhengqiang Seto zaznaczył, że na rynek wpływają niepewność dotycząca polityki OPEC+, wyjście Zjednoczonych Emiratów Arabskich spod ograniczeń tej grupy oraz dążenie Iraku do podwyższenia oceny swoich mocy produkcyjnych.

Ryzyka dla żeglugi

Jemeńscy Huti oświadczyli, że zaatakowali rafinerię Ras Tanura w Arabii Saudyjskiej oraz dzielnicę finansową Rijadu. Ras Tanura jest największą saudyjską rafinerią ropy i stanowi część kompleksu na wybrzeżu Zatoki Perskiej, który jest również wykorzystywany jako duży terminal eksportowy saudyjskiej ropy.

Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, według państwowych mediów, poinformował, że kontenerowiec stał się celem ataku i zatrzymał się, płynąc „nieautoryzowaną” trasą w pobliżu Cieśniny Ormuz. Brytyjska służba handlu morskiego podała, że 24 listopada trzy statki płynące na wschód przez cieśninę zostały trafione niezidentyfikowanymi pociskami. Tymczasem w Libii wznowił pracę ropociąg Szarara po tym, jak grupa opisana w informacji jako nielegalna zamknęła na nim zawór.

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