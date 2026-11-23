Ceny ropy w handlu azjatyckim 23 listopada prawie się nie zmieniły, ponieważ inwestorzy uwzględniali ryzyko dla żeglugi i infrastruktury rafineryjnej na Bliskim Wschodzie. Według Channel NewsAsia kontrakty terminowe na Brent wzrosły o 10 centów, czyli o 0,11%, do 92,67 dolara za baryłkę. Amerykańska ropa WTI zdrożała o 16 centów, czyli o 0,19%, do 83,57 dolara za baryłkę.

Wahania notowań

O godz. 04:23 GMT Brent była notowana po 92,67 dolara za baryłkę, a WTI po 83,57 dolara. Wcześniej podczas sesji Brent potaniała o 1 dolara, do 91,57 dolara za baryłkę, podczas gdy WTI spadła do 82,63 dolara. W minionym tygodniu Brent straciła 4%, a WTI — 5%.

Ceny wspiera nierozstrzygnięta wojna Stanów Zjednoczonych i Izraela przeciwko Iranowi. W niedzielę powiązany z Iranem ruch Huti oświadczył, że zaatakował rafinerię ropy naftowej w Arabii Saudyjskiej. Brytyjska służba operacji handlu morskiego również poinformowała o kilku atakach na żeglugę w Zatoce i w pobliżu Cieśniny Ormuz w ciągu weekendu.

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Ataki i spotkania OPEC+

Bahrajn oświadczył, że w sobotę irański atak uderzył w cywilny obiekt przemysłowy. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu z kolei poinformował o ataku rakietowo-dronowym na amerykańskie pozycje wojskowe w królestwie, gdzie stacjonuje Piąta Flota Marynarki Wojennej USA.

Założycielka firmy analitycznej Vanda Insights, Vandana Hari, uważa, że napięta konfrontacja Stanów Zjednoczonych i Iranu może utrzymać się do końca roku. W jej ocenie groźby i ostra retoryka Waszyngtonu oraz Teheranu będą utrzymywać premię geopolityczną w cenach ropy, jeśli jedna ze stron nie podejmie konkretnych kroków w kierunku eskalacji.

Ministrowie OPEC+ przeprowadzą serię spotkań 29 listopada, aby określić politykę wydobycia na 2027 rok. Do grupy należą państwa OPEC i ich sojusznicy, w tym Rosja.

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