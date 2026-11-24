Ceny ropy 24 listopada utrzymywały się w pobliżu trzymiesięcznego minimum w związku z obawami o wzrost podaży surowca i możliwą nadwyżkę na światowym rynku. Jak podaje Channel NewsAsia, rynek uwzględniał jednocześnie ryzyko dla żeglugi przez Cieśninę Ormuz.

Notowania Brent i WTI

Kontrakty terminowe na ropę Brent spadły o 40 centów, czyli o 0,45%, do 88,97 dolara za baryłkę. Dzień wcześniej Brent zamknęła się na najniższym poziomie od 31 sierpnia. Amerykańska ropa West Texas Intermediate straciła 23 centy, czyli 0,29%, i była notowana po 79,94 dolara za baryłkę; wcześniej w trakcie sesji osiągnęła najniższy poziom od 26 sierpnia.

Ceny wspierało ryzyko dla tankowców w Cieśninie Ormuz. Siły morskie irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczyły, że trzy tankowce, które określiły jako naruszające zasady, stanęły w płomieniach po eksplozji min morskich. Poinformowała o tym irańska telewizja Press TV.

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Oznaki nadwyżki na rynku

Według Deutsche Bank światowe zapasy ciekłych węglowodorów wzrosły w październiku o 52 mln baryłek. Według oceny banku odpowiada to nadwyżce podaży na poziomie 1,7 mln baryłek dziennie. Bank zaznaczył, że coraz więcej sygnałów wskazuje na równoważenie się globalnego rynku i jego przejście w stan nadwyżki, choć możliwe zakłócenia mogą opóźnić ten proces.

Dostawy odbudowują się również z Libii: ropociąg Sharara ponownie rozpoczął pracę, a ropa zaczęła napływać do zbiorników obiektu Akakus w Zawii. Wstępne badanie Reutersa również wykazało, że zapasy ropy i produktów naftowych w USA prawdopodobnie wzrosły w ubiegłym tygodniu. Analityk ANZ Daniel Hynes zauważył, że pomimo pewnej poprawy sytuacji w zakresie zapasów i dostępności produktów naftowych logistyka pozostaje ograniczona, a rezerwy są niewielkie.

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