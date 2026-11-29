Detaliczne ceny paliw w Europie spadły o 15% po dziewięciu kolejnych tygodniach obniżek. W Stanach Zjednoczonych kierowcy przed Świętem Dziękczynienia kupowali benzynę za około 3,50 dolara za galon, unikając rekordowych cen — informuje The Japan Times.

Spadki cen w różnych regionach

Koszty paliw spadały również w Tajlandii i Malezji. Rynek oleju napędowego zaczął się cofać po niemal nieprzerwanym wzroście, który trwał od początku wojny w Iranie.

W ciągu kilku tygodni światowe rynki paliw gwałtownie oddaliły się od sytuacji kryzysowej, choć publikacja ostrzega, że może to być zjawisko tymczasowe.

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Wpływ wojen i zakłóceń dostaw

Na rynki ropy wpływały zakłócenia dostaw z Bliskiego Wschodu oraz ukraińskie ataki na rosyjskie zakłady przetwórcze. Obie wojny łącznie podniosły koszty życia w różnych krajach świata, zauważa publikacja.

Wywołało to falę podwyżek stóp procentowych, która, według oceny The Japan Times, pomogła osłabić byczą koniunkturę na rynku akcji.

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