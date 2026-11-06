W Wielkiej Brytanii ceny mieszkań spadły w październiku o 0,6% w porównaniu z wrześniem, co było największym miesięcznym spadkiem od ponad trzech lat. Średnia wartość typowej nieruchomości wyniosła 296 285 funtów szterlingów, informuje The Guardian, powołując się na dane kredytodawcy Lloyds.

Czwarty miesiąc spadków

Październik był czwartym z rzędu miesiącem spadku cen na brytyjskim rynku mieszkaniowym. Lloyds po raz ostatni odnotował większy miesięczny spadek w sierpniu 2023 roku, gdy ceny obniżyły się o 1,6%.

Spadek okazał się niespodzianką dla analityków, którzy prognozowali wzrost o 0,1%. W ujęciu rocznym ceny mieszkań zmniejszyły się o 1,2% — był to największy spadek od października 2023 roku.

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Wysokie stopy kredytów hipotecznych

Dyrektor ds. kredytów hipotecznych w Lloyds, Andrew Asaam, oświadczył, że popyt na mieszkania znajduje się pod presją z powodu trudnej sytuacji gospodarczej. Według niego nowe ryzyka inflacyjne, częściowo związane z konfliktem na Bliskim Wschodzie, utrzymują wysokie koszty pożyczek i zwiększają obciążenie budżetów gospodarstw domowych.

Według Moneyfacts średnia stopa dla dwuletniego kredytu hipotecznego o stałym oprocentowaniu wyniosła 5,97%, a dla pięcioletniego — 5,99%. W przeddzień publikacji tych danych Bank Anglii podniósł stopę bazową o 0,25 punktu procentowego do 4%. Firma Savills oczekuje, że brytyjski rynek mieszkaniowy nie zacznie się ożywiać przed 2028 rokiem, gdy poprawią się sytuacja gospodarcza i dostępność kredytów hipotecznych.

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