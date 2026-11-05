W Holandii cena kontraktów terminowych na gaz w holenderskim hubie Title Transfer Facility (TTF), będącym punktem odniesienia dla rynku europejskiego, spadła w czwartek rano o 2,2%. O godzinie 9:00 w Amsterdamie kontrakt na najbliższy miesiąc był notowany po 86,14 euro, czyli 96,87 dolara, za megawatogodzinę.

Jak informuje OilPrice, spadek pogłębił zniżkę z poprzedniego dnia. Publikacja wiąże nastroje rynkowe z nadziejami, że Stany Zjednoczone wybiorą podejście dyplomatyczne do sytuacji wokół Iranu zamiast dalszej eskalacji. Według OilPrice na te oczekiwania wpłynęły również wyniki wyborów śródokresowych w USA, w których Demokraci odnieśli przekonujące zwycięstwo.

Najniższy poziom od dwóch tygodni

Obecna cena TTF stała się najniższa od dwóch tygodni. Jednocześnie jest wyraźnie niższa od poziomu ponad 101,82 euro za megawatogodzinę, odnotowanego pod koniec ubiegłego tygodnia. Wówczas europejski wskaźnik gazowy po raz pierwszy od 2022 roku przekroczył poziom 100 euro za megawatogodzinę.

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OilPrice zauważa, że w 2022 roku kryzys gazowy w Europie pogłębił się po tym, jak Rosja ograniczyła dostawy gazu rurociągowego do większości europejskich odbiorców po inwazji na Ukrainę.

Dostawy LNG pozostają ograniczone

Mimo spadku cen Europa wchodzi w okres zimowy w trudnej sytuacji pod względem dostaw gazu, pisze publikacja. Przepływy skroplonego gazu ziemnego z Kataru pozostają niewielkie, a QatarEnergy przedłużyła obowiązywanie siły wyższej w odniesieniu do dostaw co najmniej do końca grudnia 2026 roku.

Analitycy ING Warren Patterson i Eva Manthey zauważyli, że sytuacja po zimie będzie w dużej mierze zależeć od możliwego wznowienia przepływów LNG z Zatoki Perskiej. W ich ocenie, na bardziej napiętym rynku czynnik pogodowy będzie miał zimą szczególne znaczenie.

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