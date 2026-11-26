We Francji ceny producentów przemysłowych wzrosły w październiku o 9,6% rok do roku, po wzroście o 8,3% we wrześniu. Przyspieszenie wiązano z wyższymi cenami energii, które spowodowały silniejszy wzrost cen krajowych, informuje Anadolu Agency, powołując się na francuski narodowy instytut statystyczny Insee.

Dynamika miesięczna

W ujęciu miesięcznym ceny producentów wzrosły o 1,5%, podczas gdy we wrześniu wzrost wyniósł 1,8%. Z wyłączeniem energii indeks wzrósł o 0,3% w skali miesiąca i o 3,4% rok do roku.

Ceny towarów przemysłowych sprzedawanych na rynku krajowym wzrosły o 8,2% w porównaniu z październikiem poprzedniego roku, po 6,9% we wrześniu. W kategorii górnictwa i wydobywania, energetyki oraz zaopatrzenia w wodę wzrosły one o 15,6%.

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Wpływ gazu i produktów naftowych

Ceny gazu wzrosły o 32,5% rok do roku, a energii elektrycznej — o 13,2%. Insee częściowo wyjaśnił wzrost cen gazu na rynku hurtowym ponownym nasileniem napięć na Bliskim Wschodzie oraz relatywnie niskimi zapasami gazu w Europie. Wyższe ceny gazu wpłynęły także na hurtowe ceny energii elektrycznej, ponieważ rynek w dużej mierze zależał od elektrowni gazowych.

Krajowe ceny rafinowanych produktów naftowych wzrosły o 99% w porównaniu z październikiem ubiegłego roku, zbliżając się do rekordowego poziomu z czerwca 2022 roku. Jednocześnie ich miesięczny wzrost spowolnił do 0,5% po 17,5% we wrześniu.

Ceny eksportowe i importowe

Ceny francuskich towarów przemysłowych sprzedawanych za granicę wzrosły o 13,2% rok do roku po 12% we wrześniu oraz o 2,1% w skali miesiąca. Ceny importowe wzrosły o 14,5% rok do roku po 11,7% we wrześniu, a w skali miesiąca — o 2,3%.

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