W Japonii ceny towarów, którymi handlują przedsiębiorstwa, wzrosły w październiku o 7,1% w ujęciu rocznym po wzroście o 6,8% miesiąc wcześniej. Było to pierwsze przyspieszenie inflacji towarów przedsiębiorstw od trzech miesięcy, podaje The Japan Times, powołując się na dane Banku Japonii.

Miesięczny wzrost był najszybszy od maja

W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły w październiku o 0,7% — było to najszybsze tempo wzrostu od maja. Ekonomiści oczekiwali natomiast spowolnienia rocznej dynamiki wzrostu cen.

Wzrost indeksu cen producentów był przede wszystkim napędzany przez ropę naftową i towary z nią związane. W ubiegłym miesiącu ceny ropy naftowej przekroczyły 100 dolarów za baryłkę w związku z ponownymi obawami dotyczącymi konfliktu na Bliskim Wschodzie.

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Argument za decyzją banku centralnego

Bank Japonii w ubiegłym miesiącu uznał, że inflacja bazowa osiągnęła cel regulatora. Nowe dane o cenach producentów mogą wzmocnić argumenty za kolejną podwyżką stopy procentowej na posiedzeniu rady Banku Japonii 18 grudnia.

Wyceny rynkowe w swapach overnight index wskazywały na 82-procentowe prawdopodobieństwo podwyżki stopy na tym posiedzeniu. Rano w Tokio jen był notowany na poziomie około 159,62 jena za dolara, zbliżając się do poziomu 160 jenów, co również może zwiększyć presję na ceny konsumpcyjne. Październik jest początkiem drugiej połowy roku fiskalnego Japonii, kiedy firmy często zmieniają ceny.

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