W kenijskim hrabstwie Nakuru w tym roku zgłoszono co najmniej sześć przypadków zabójstw kobiet i dziewcząt. Według Nation Kenya w hrabstwie odnotowano również 418 przypadków przemocy ze strony partnerów intymnych.

Sprawy w Nakuru

4 października w wiosce Moto w rejonie Molo 18-letnia uczennica Molo Senior School, Joy Wanjui, została znaleziona martwa w domu rodzinnym. Policja wskazała jako głównego podejrzanego jej 23-letniego chłopaka, Waltera Kipkoecha, którego zatrzymano 6 października w wiosce Langwenda po poszukiwaniach. Sąd zezwolił na jego 21-dniowe zatrzymanie, aby przeprowadzić badania DNA, sekcję zwłok, badanie psychiatryczne oraz ekspertyzę urządzeń elektronicznych.

Ciało 14-letniej Grace Ngarua, która zaginęła 23 sierpnia, znaleziono w zaroślach w pobliżu linii kolejowej w Gilgil. Podejrzanego zatrzymano 3 września. Jak powiedział szef wydziału dochodzeń kryminalnych w Gilgil, Joseph Parsiata, po upływie przyznanego przez sąd 30-dniowego terminu został on zwolniony za kaucją, a śledczy oczekują na wyniki badań DNA i szukają innych możliwych osób powiązanych ze sprawą.

W kwietniu w Nakuru zmarła Anita Mugweru, którą — według śledztwa — podczas konfliktu domowego nożem zranił jej mąż, oficer Kenijskich Sił Obronnych, kapitan Edwin Kaunga Mutomi. Po badaniu psychiatrycznym sąd uznał go za niezdolnego do stanięcia przed sądem i skierował na leczenie do Narodowego Szpitala Klinicznego i Referencyjnego Mathari.

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Dane i luki prawne

Departament ds. płci, usług społecznych i inkluzywności odnotował 418 osób poszkodowanych w wyniku przemocy ze strony partnerów intymnych w Nakuru w okresie od września 2025 roku do sierpnia 2026 roku. Na Nakuru East przypadło 219 takich przypadków. W tym samym rejonie zarejestrowano 1069 z 2012 przypadków udzielenia poszkodowanym pomocy psychologicznej i terapii traumy w hrabstwie.

Najwięcej osób poszkodowanych w wyniku przemocy seksualnej i ze względu na płeć odnotowano w Naivasha — 394. W Nakuru East zarejestrowano 350 takich przypadków, w Nakuru West — 273, a w Molo — 194.

Grupa robocza ds. przemocy ze względu na płeć i kobietobójstwa, powołana przez prezydenta Williama Ruto w styczniu 2025 roku, przekazała mu raport 26 stycznia 2026 roku. W dokumencie wskazano, że kenijskie ustawodawstwo nie zawiera jasnej definicji kobietobójstwa, co może utrudniać spójne prowadzenie spraw i gromadzenie danych. Grupa zaleciła zmiany prawne i polityczne, w tym uznanie gwałtu w małżeństwie za przestępstwo zgodnie z ustawą o przestępstwach seksualnych.

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