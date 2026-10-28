Izraelska Centralna Komisja Wyborcza 27 października odrzuciła formalny wniosek partii Likud o przedłużenie czasu głosowania z powodu kolejek w lokalach wyborczych w całym kraju. Jak informuje „The Jerusalem Post”, komisja nie dostrzegła podstaw do takiej decyzji, w szczególności ze względu na wysoką frekwencję we wszystkich grupach ludności.

Komisja wyjaśniła, że wszyscy wyborcy, którzy przybędą do lokalu przed jego zamknięciem, będą mogli zagłosować. Jednocześnie w Hebronie głosowanie przedłużono do godziny 22:00 z powodu przerwy w dostawie prądu.

Partie domagały się dodatkowej godziny

Do Likudu w apelu o przedłużenie głosowania o godzinę dołączyły partia Naród Izraela, partia Otzma Jehudit ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira oraz ultraortodoksyjna partia Szas. Ofer Winter z partii Naród Izraela oświadczył, że przedstawiciele ugrupowania zgłaszali nietypowe nagromadzenie ludzi w lokalach wyborczych, które, jak powiedział, mogło uniemożliwić zwolennikom partii oddanie głosu.

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Lider Szasu Arje Deri wyraził zaniepokojenie, jak to określił, apatią w ultraortodoksyjnych i prawicowych rejonach poparcia. Oświadczył również, że frekwencja była wysoka w rejonach poparcia sił lewicowych oraz w sektorze arabskim.

Sprzeciw partii Jasz ar

Według publikacji decyzję o przedłużeniu czasu głosowania może podjąć wyłącznie przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej, sędzia Noam Solberg. Partia Jasz ar, której przewodzi Gadi Eisenkot, sprzeciwiła się wnioskowi Likudu. W oświadczeniu partia wskazała, że nie doszło do żadnego nietypowego incydentu, który uzasadniałby przedłużenie głosowania, a sam wniosek, jej zdaniem, mógł stworzyć podstawy do przyszłych twierdzeń podających w wątpliwość uczciwość wyborów.

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