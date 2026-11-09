Australijski operator TT-Line zawiesił korzystanie z autopilota na nowych promach Spirit of Tasmania podczas przepływania przez zatokę Port Phillip w pobliżu Geelong. Decyzję podjęto jako środek ostrożności w związku z dochodzeniem w sprawie dwóch odrębnych incydentów z awariami systemów sterowania jednostkami, informuje ABC News.

Awaria podczas piątego rejsu

W ubiegły czwartek prom Spirit IV odbywał swój piąty rejs pasażerski, gdy podczas zbliżania się do zatoki w drodze do Geelong doszło do awarii głównego systemu sterowania. Usterka wystąpiła podczas przełączania sterowania z autopilota na tryb ręczny.

Załoga uruchomiła zapasowy system sterowania, a do eskortowania promu do Geelong wezwano holownik. W rezultacie jednostka dotarła około cztery godziny później niż planowano.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Incydent ze Spirit V

Incydent ze Spirit IV nastąpił po innej awarii na spokrewnionej jednostce Spirit V. W październiku, podczas rejsu próbnego, prom na krótko znalazł się poza wyznaczoną trasą żeglugową w zatoce.

Oba przypadki bada Australijskie Biuro Bezpieczeństwa Transportu. Raport z wynikami dochodzenia ma być gotowy do połowy przyszłego roku.

Przewodniczący TT-Line Ken Kanowski powiedział, że po przybyciu Spirit IV do Geelong inspekcja wykryła drobny problem w mechaniczno-elektrycznych komponentach konsoli sterowania, który usunięto. Autopilot będzie nadal używany na otwartych wodach Cieśniny Bassa, ale nie podczas zbliżania się do Geelong ani wypływania z niego. W Devonport, w północno-zachodniej Tasmanii, promy już wcześniej wpływały do portu i wypływały z niego wyłącznie w trybie ręcznym.

Czytaj nas na