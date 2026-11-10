Centrum handlowe Town Square Redbank Plains w stanie Queensland w Australii zostało pozbawione energii elektrycznej po kradzieży około 200 metrów przewodu. Administracja kompleksu poinformowała najemców e-mailem, że nieznane osoby ukradły kluczowe kable uziemiające, niezbędne do bezpiecznego zasilania obiektu.

Sklepy przestały działać

Z powodu przerwy w dostawie prądu zamknięto sklepy w centrum handlowym, w tym supermarkety Aldi i Woolworths. Przedsiębiorcy obawiają się strat, ponieważ nie mogą przechowywać produktów w chłodniach. Aida, która prowadzi w centrum restaurację sushi, powiedziała, że bez chłodzenia mogą zepsuć się mięso, ryby i warzywa.

Jak powiedziała, pracownicy administracji centrum mieli nadzieję przywrócić zasilanie około godziny 17:00, jednak do tego czasu zapasy żywności mogły się zepsuć. Sam, który prowadzi lokalny zakład fryzjerski wraz z bratem, oświadczył, że awaria powoduje straty finansowe jego rodziny: zakład nie może działać, ale pracownikom trzeba wypłacić dniówkę.

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Energetycy pomagają centrum

Jak informuje ABC News, rzecznik firmy energetycznej Energex Danny Donald zaznaczył, że uszkodzenia dotyczą prywatnej sieci elektrycznej centrum handlowego i nie wpłynęły na ogólną sieć. Ekipy Energex pracują na miejscu, pomagając personelowi kompleksu.

Donald nazwał kradzież miedzi niebezpiecznym czynem i ostrzegł, że próby ingerencji w sieci energetyczne już w tym roku doprowadziły do śmierci i ciężkich obrażeń. Klinika stomatologiczna Redland Plains Dental stała się niedostępna z powodu przerwy w dostawie prądu i przekierowuje połączenia do swojego centrum w Ipswich.

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