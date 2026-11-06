Thomas Tuchel nie uwzględnił Cole’a Palmera, Phila Fodena i Kobbiego Mainoo w kadrze Anglii na mecze Ligi Narodów z Chorwacją i Hiszpanią. Jednocześnie pierwsze powołania do reprezentacji otrzymali pomocnik Borussii Dortmund Jobe Bellingham — brat Jude’a Bellinghama — oraz pomocnik Fulham Josh King, informuje Sky Sports.

Palmer, Foden i Mainoo poza kadrą

Palmer nie został latem włączony do składu Anglii na mistrzostwa świata po sezonie przerywanym przez kontuzje. Zawodnik Chelsea opuścił także poprzednie zgrupowanie reprezentacji we wrześniu i październiku z powodu drobnych problemów z przygotowaniem fizycznym.

Podczas poprzedniej przerwy reprezentacyjnej Tuchel, odpowiadając na pytanie o udział Palmera w występach reprezentacji, powiedział: „Trudno zaprzeczyć temu, co mówicie. Mogę oceniać go jedynie na podstawie tego, co pokazuje w reprezentacji, a on po prostu traci zbyt wiele okazji”.

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Pomocnik Manchesteru United Mainoo również opuścił poprzednią kadrę z powodu kontuzji o nieokreślonym charakterze. Na mistrzostwach świata nie rozegrał ani jednej minuty, choć został włączony do kadry na turniej. Napastnik Manchesteru City Foden nie otrzymał powołania ani na letni turniej, ani do jesiennego składu reprezentacji.

Debiutanci i powroty

Bellingham i King wcześniej występowali w młodzieżowych reprezentacjach Anglii i po raz pierwszy otrzymali powołanie do seniorskiej drużyny kraju. Do kadry wrócili także obrońcy Ben White i Djed Spence.

W składzie na listopadowe mecze znaleźli się między innymi bramkarz Jordan Pickford, obrońcy Trent Alexander-Arnold i Marc Guehi, pomocnicy Jude Bellingham, Declan Rice i Eberechi Eze, a także napastnik Harry Kane. Anglia zagra z Chorwacją 12 listopada, a 15 listopada na wyjeździe zmierzy się z Hiszpanią.

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