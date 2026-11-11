W Wielkiej Brytanii trener reprezentacji Anglii Thomas Tuchel powiedział, że planuje pracować z drużyną narodową co najmniej do mistrzostw Europy w 2028 roku. Według niego jego umowa z Angielskim Związkiem Piłki Nożnej nie zawiera klauzuli odstępnego, nawet jeśli ofertę złoży duży klub.

Jak informuje Sky Sports, Tuchel podkreślił, że podpisał kontrakt z zamiarem pozostania do Euro 2028. Powiedział również, że zespół ma „niedokończone sprawy”.

Praca z reprezentacją

Trener pozytywnie ocenił zaufanie okazane przez Angielski Związek Piłki Nożnej po odpadnięciu zespołu z mistrzostw świata. Według Tuchela ceni on zawodników, sztab szkoleniowy i działaczy, którzy wspierają jego pracę.

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Jednocześnie zauważył, że brakuje mu rytmu piłki klubowej oraz około 50 meczów rocznie, w których nie uczestniczy jako selekcjoner reprezentacji. Po pracy z Anglią niemiecki szkoleniowiec planuje wrócić do futbolu klubowego.

Finał Ligi Narodów

Tuchel wyraził także nadzieję, że Angielski Związek Piłki Nożnej skorzysta z możliwości ubiegania się o organizację finału Ligi Narodów w Anglii. Jego zdaniem mecze przed własnymi kibicami mogłyby być przydatnym przygotowaniem do rozgrywanego u siebie Euro 2028. Jednocześnie trener zaznaczył, że reprezentacja przede wszystkim musi awansować do finału turnieju.

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