Thun pokonał Hearts 3:1 w Lidze Konferencji — Sky Sports News

Szwajcarski Thun pokonał szkocki Hearts 3:1 w meczu Ligi Konferencji. Spotkanie odbyło się w Szwajcarii na Stockhorn Arenie. Pierwszego gola w 22. minucie strzelił do własnej bramki obrońca gości Jamie McCart.

Błędy gości i trzy gole Thun

Przed przerwą Thun podwoił prowadzenie: po dośrodkowaniu Nielsa Reichmutha obrońca Hearts Stephen Kingsley próbował wybić piłkę, ale trafiła ona do Brightona Labeau, który umieścił ją w bramce. W 56. minucie Furkan Dursun zdobył trzeciego gola dla gospodarzy, wykańczając podanie Reichmutha.

Mecz został na krótko przerwany na początku z powodu gęstego dymu z pirotechniki na trybunach. Z powodu przerwy do pierwszej połowy doliczono dziewięć minut. Po przerwie bramkarz Hearts Bo Reus zaliczył kilka interwencji, w tym po strzałach Dursuna i Reichmutha, jednak nie zdołał zapobiec trzeciej bramce.

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Hearts ma jeden punkt po trzech meczach

W 82. minucie Stuart Findlay zmniejszył stratę, głową wykańczając rzut wolny Jordiego Alteny. Wcześniej kolejny gol Hearts nie został uznany z powodu spalonego. Kingsley opuścił boisko z powodu kontuzji, a zastąpił go 19-letni Matthew Gillies.

Jak informuje Sky Sports, przed meczem główny trener Hearts Wouter Vrancken nie mógł skorzystać z dziesięciu piłkarzy z powodu różnych problemów zdrowotnych. Po trzech pierwszych kolejkach Ligi Konferencji szkocki zespół ma jeden punkt: wcześniej zremisował z Nordsjaelland i przegrał z Trabzonsporem. Po meczu Vrancken oświadczył, że drużyna musi trzymać się razem i nadal ciężko pracować.

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