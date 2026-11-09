Turcja i Uzbekistan podpisały 9 listopada 2026 roku w Antalyi memorandum o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska. Dokument zawarto pierwszego dnia COP31 — Konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu, której gospodarzem jest Turcja.

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Memorandum ma wzmocnić wspólne wysiłki państw w walce ze zmianami klimatu, zapobieganiu zanieczyszczeniu powietrza i wody, gospodarowaniu odpadami oraz rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym. O podpisaniu dokumentu informuje Anadolu Agency.

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Spotkanie w ramach COP31

Podpisanie odbyło się w południowotureckim mieście Antalya po spotkaniu prezydenta COP31 i ministra środowiska, urbanizacji oraz zmian klimatu Turcji Murata Kuruma z Azizem Abdukhakimovem.

Abdukhakimov jest doradcą prezydenta Uzbekistanu do spraw środowiska i stoi na czele Narodowego Komitetu ds. Ekologii i Zmian Klimatu. Kurum oświadczył w mediach społecznościowych, że memorandum tworzy solidne podstawy wspólnej pracy obu państw w określonych kierunkach.

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