Turcja i Uzbekistan podpisały memorandum o ochronie środowiska — Anadolu Agency
Turcja i Uzbekistan podpisały 9 listopada 2026 roku w Antalyi memorandum o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska. Dokument zawarto pierwszego dnia COP31 — Konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu, której gospodarzem jest Turcja.
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Memorandum ma wzmocnić wspólne wysiłki państw w walce ze zmianami klimatu, zapobieganiu zanieczyszczeniu powietrza i wody, gospodarowaniu odpadami oraz rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym. O podpisaniu dokumentu informuje Anadolu Agency.
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Spotkanie w ramach COP31
Podpisanie odbyło się w południowotureckim mieście Antalya po spotkaniu prezydenta COP31 i ministra środowiska, urbanizacji oraz zmian klimatu Turcji Murata Kuruma z Azizem Abdukhakimovem.
Abdukhakimov jest doradcą prezydenta Uzbekistanu do spraw środowiska i stoi na czele Narodowego Komitetu ds. Ekologii i Zmian Klimatu. Kurum oświadczył w mediach społecznościowych, że memorandum tworzy solidne podstawy wspólnej pracy obu państw w określonych kierunkach.