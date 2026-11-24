Turcja chce dołączyć do korytarza energetycznego Azerbejdżan–Węgry — Romania Insider
Turcja ogłosiła zamiar przystąpienia do projektu Zielonego Korytarza Energetycznego Azerbejdżan–Węgry, którego wartość szacuje się na 22 mld euro. Poinformowano o tym podczas 13. spotkania ministerialnego Komitetu Sterującego w ramach Umowy o Partnerstwie Strategicznym dotyczącym projektu.
Uczestnicy projektu
Spółka projektowa Green Energy Corridor Power Company (GECO), zarejestrowana w Rumunii, gościła przedstawicieli Azerbejdżanu, Gruzji, Rumunii i Węgier — państw, które już uczestniczą w projekcie. Jak informuje Romania Insider, powołując się na E-nergia.ro. Państwa te uczestniczyły w inicjatywie przed oświadczeniem Turcji.
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Przedstawiciele na spotkaniu
W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Komisji Europejskiej, GECO, włoskiej firmy konsultingowej i inżynieryjnej CESI, rumuńskiego regulatora energetycznego ANRE, Banku Światowego oraz krajowych operatorów systemów przesyłu energii elektrycznej.
GECO jest spółką projektową tego projektu związanego z kablem podmorskim.