Turcja ogłosiła zamiar przystąpienia do projektu Zielonego Korytarza Energetycznego Azerbejdżan–Węgry, którego wartość szacuje się na 22 mld euro. Poinformowano o tym podczas 13. spotkania ministerialnego Komitetu Sterującego w ramach Umowy o Partnerstwie Strategicznym dotyczącym projektu.

Uczestnicy projektu

Spółka projektowa Green Energy Corridor Power Company (GECO), zarejestrowana w Rumunii, gościła przedstawicieli Azerbejdżanu, Gruzji, Rumunii i Węgier — państw, które już uczestniczą w projekcie. Jak informuje Romania Insider, powołując się na E-nergia.ro. Państwa te uczestniczyły w inicjatywie przed oświadczeniem Turcji.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Przedstawiciele na spotkaniu

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Komisji Europejskiej, GECO, włoskiej firmy konsultingowej i inżynieryjnej CESI, rumuńskiego regulatora energetycznego ANRE, Banku Światowego oraz krajowych operatorów systemów przesyłu energii elektrycznej.

GECO jest spółką projektową tego projektu związanego z kablem podmorskim.

Czytaj nas na