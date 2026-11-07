Turcja nie sprzeciwia się odbudowie ropociągu Kirkuk–Banijas, który łączy Irak ze śródziemnomorskim wybrzeżem Syrii. Poinformował o tym w Stambule turecki minister energii i zasobów naturalnych Alparslan Bayraktar, podaje The National.

Jak powiedział, Ankara nie postrzega syryjskiej trasy jako konkurencyjnego zagrożenia dla eksportu irackiej ropy przez turecki port Ceyhan. Bayraktar zaznaczył, że Turcja proponuje zwiększenie przepustowości swojej infrastruktury z 1,5 mln do 2,5 mln baryłek dziennie, podczas gdy kierunek syryjski mógłby potencjalnie osiągnąć 1–1,5 mln baryłek dziennie. Dodał, że zdaniem Ankary turecka trasa jest tańsza i bardziej stabilna.

Porozumienie Iraku i Syrii

Irak i Syria uzgodniły w lipcu naprawę 800-kilometrowego ropociągu Kirkuk–Banijas. Został on otwarty w 1952 roku z początkową przepustowością 300 tys. baryłek dziennie. Rurociąg przestał działać po dziesięcioleciach konfliktów i nie funkcjonuje od czasu inwazji koalicji pod przywództwem USA na Irak w 2003 roku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Odbudowana trasa mogłaby transportować ropę z bogatego w ropę irackiego Kirkuku na syryjskie wybrzeże Morza Śródziemnego w celu dalszego eksportu. Umożliwiłoby to Irakowi dywersyfikację dostaw w obliczu komplikacji w eksporcie przez południowe porty i Cieśninę Ormuz. Obecnie kraj transportuje dodatkowe ilości ropy z południa ciężarówkami do sieci rurociągów w Turcji.

Koszt i bezpieczeństwo projektu

Jednocześnie analitycy nie oczekują szybkiej naprawy. Ropociąg przebiega przez odległe obszary irackiej i syryjskiej pustyni, gdzie działają komórki grupy Państwo Islamskie, która wcześniej atakowała infrastrukturę naftową. Według firmy analitycznej Kpler prawdopodobieństwo realizacji projektu w najbliższym czasie jest niskie: odbudowa wymagałaby miliardów dolarów i trwałaby latami.

Turecki port Ceyhan jest połączony z Irakiem ropociągiem Irak–Turcja, który na tureckim odcinku ma przepustowość 1,5 mln baryłek dziennie. Eksport tym rurociągiem całkowicie wstrzymano w marcu 2023 roku po decyzji arbitrażowej, a następnie wznowiono po porozumieniach między Bagdadem, Rządem Regionalnym Kurdystanu i międzynarodowymi koncernami naftowymi w sprawie wydobycia oraz taryf transportowych.

Czytaj nas na