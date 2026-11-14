W Turcji w Dzienniku Urzędowym opublikowano ustawę zatwierdzającą ratyfikację wspólnej umowy obronnej z Pakistanem i Arabią Saudyjską. Ustawa weszła w życie w dniu publikacji, informuje Anadolu Agency. Publikacja nastąpiła w sobotę.

Umowę podpisano w Mekce

Ustawa dotyczy Mekkańskiej Umowy o Wspólnej Obronie między Republiką Turcji, Islamską Republiką Pakistanu i Królestwem Arabii Saudyjskiej. Dokument podpisano 7 sierpnia 2026 roku w Mekce w Arabii Saudyjskiej podczas trójstronnego szczytu.

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Głosowanie w parlamencie

Turecki parlament zatwierdził ustawę 5 listopada stosunkiem głosów 279 do 119. W głosowaniu wzięło udział 398 deputowanych spośród 592 członków parlamentu.

Zgodnie z warunkami porozumienia Turcja, Arabia Saudyjska i Pakistan zobowiązały się wzmacniać bezpieczeństwo zbiorowe, pogłębiać współpracę obronną oraz wspierać pokój i stabilność w regionie i poza nim.

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